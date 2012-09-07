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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:36 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆跌势逆转?利差交易兴趣重燃提供支撑

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* 澳元/日圆的下跌命运或许在隔夜纽约时段逆转,不过可能有点过早

* 该交叉盘回升至81.30,得益于近来普遍的空头回补

* 风险偏好出现重大转折,市场重燃以日圆为融资货币的利差交易

* 类似的资金流将会升温,得益于其他资产市场大幅上涨

* 需要有效升越81.27的一目均衡云区顶部,才会进一步冲高

* 下一道阻力位料为81.61和81.80,分别为趋平的一目均衡基准线和向上的200日移动均线切入位.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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