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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:26 BJT

〔中国个股〕上海汽车8月汽车销量35.82万辆,同比增长9.2%

路透上海9月7日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)公布产销快报,8月下属各家企业共实现汽车销售约35.82万辆,较去年同期的约32.79万辆增长9.2%.

上海汽车并称,今年前八个月累计销售汽车291.14万辆,较去年同期增长11.88%.

上海汽车周四收报11.92元人民币,一个月来累计下跌4.49%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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