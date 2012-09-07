〔中国证券〕新三板扩容后首批八家企业今日挂牌交易,均未融资--报载

路透上海9月7日电---中国证监会有关部门负责人称,新三板扩容后的首批八家企业将于周五挂牌交易,这些企业都没有融资;试点初期,挂牌企业以股份转让为主,不会分流股市资金.

中国证券报周五引述该负责人指出,来自北京、上海、武汉、天津的八家企业,将作为新三板扩大试点后的首批企业;新三板定位于服务中小企业,试点扩容初期仍沿用原中关村代办股份转让系统各项制度规则.

此外,证监会正配合财政部、国家税务总局等部门认真研究就股息红利税征收实行差异化税率事宜,相关方案确定后,将尽快出台.

该负责人谈到,未来新三板制度、规则如何调整,有关部门要进行充分的调查研究,充分了解中小企业的特点和需求,再根据中小企业的特点、需求,构建市场服务体系和制度体系.这需要一个过程,目前该工作正在积极推进过程中.

谈到未来扩大试点的节奏,该负责人表示,新三板试点扩容起步后,四个园区企业到新三板挂牌将常态化,通过备案的企业挂牌无批次、无时滞,不会分批进行,根据各方面准备的成熟程度来推进.他还否认了10月将进行第二批试点园区扩容的传闻,表示扩容节奏将稳中求进、以稳为主.

中国证监会8月初宣布扩大非上市股份公司股份转让试点范围.继北京中关村园区后,增加上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区.[ID:nSB1706444](完)