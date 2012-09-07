《中国报摘》--其他报纸重要消息9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**上海证券报**
--中国证监会有关部门负责人表示,正配合财政部、国家税务总局等有关部门,对红利税实行差异化税率有关问题进行研究,待有关方案确立后将尽快出台.
--从券商处了解,近日中小企业私募债试点区域又迎扩容,试点省市已扩至贵州和福建.最新范围包括九省四市,分别是北京、上海、天津、重庆、广东、山东、江苏、浙江、湖北、安徽、内蒙古、贵州、福建.
**第一财经日报**
--接近监管层人士透露,银监会就《资本办法》过渡期具体安排,向部分银行下发"征求意见稿"征求意见.据意见稿,所谓的过渡期安排,实际上只针对储备资本要求(2.5%)而言,并为之制定了"六年两步走"的达标路径:实施第一年,即2013年提升0.5个百分点,此后5年,每年提升0.4个百分点,最终达到2.5%.
**证券时报**
--据悉,中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国信证券和安信证券均有望参股深圳前海股权交易中心,暂定参股比例分别为30%、25%和20%.另据接近深圳市政府人士透露,其余25%的股份或将由深圳市创新投和深圳市远致投资持有.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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