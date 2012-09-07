《中国报摘》--其他报纸重要消息9月7日

**上海证券报**

--中国证监会有关部门负责人表示,正配合财政部、国家税务总局等有关部门,对红利税实行差异化税率有关问题进行研究,待有关方案确立后将尽快出台.

--从券商处了解,近日中小企业私募债试点区域又迎扩容,试点省市已扩至贵州和福建.最新范围包括九省四市,分别是北京、上海、天津、重庆、广东、山东、江苏、浙江、湖北、安徽、内蒙古、贵州、福建.

**第一财经日报**

--接近监管层人士透露,银监会就《资本办法》过渡期具体安排,向部分银行下发"征求意见稿"征求意见.据意见稿,所谓的过渡期安排,实际上只针对储备资本要求(2.5%)而言,并为之制定了"六年两步走"的达标路径:实施第一年,即2013年提升0.5个百分点,此后5年,每年提升0.4个百分点,最终达到2.5%.

**证券时报**

--据悉,中信证券(600030.SS)(6030.HK)、国信证券和安信证券均有望参股深圳前海股权交易中心,暂定参股比例分别为30%、25%和20%.另据接近深圳市政府人士透露,其余25%的股份或将由深圳市创新投和深圳市远致投资持有.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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