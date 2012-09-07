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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:56 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月7日-9月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月7日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.

9月8日(六)

符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至9月9日).

9月9日(日)

瑞士巴塞尔--印度央行副总裁H.R. Khan参加全球金融体系委员会会议.

符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)2012年峰会周(最后一日).

9月10日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

纽约--以色列财政部长Yuval Steinitz参加华尔街日报"创新.投资.以色列"会议并发表主旨演讲(1230).

阿克拉--加纳央行召开货币政策委员会会议(至9月12日).

9月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).

9月12日(三)

圣地亚哥--智利央行议息会议.

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).

阿克拉--加纳央行宣布利率决议.

9月13日(四)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

里加--拉脱维亚央行举行会议.

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行举行会议.

马加智市(马卡提市)--菲律宾央行举行货币政策会议.

中国天津--2012年世界经济论坛新领军者年会(最后一日).

9月14日(五)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿在金融危机:起因,后果和政策响应的会议上发表开场演讲(1800).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).

利马--秘鲁央行发表通胀报告.

塞浦路斯尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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