《中国已公布新股发行上市日程表》--9月7日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/10 深 东华测试 300354 1,109 *20.31 *29.18 国金证券 9/13 9/11 深 新疆浩源 002700 不超过1,833.8 -- -- 招商证券 9/14 9/11 深 东土科技 300353 不超过1,340 -- -- 海际大和 9/14 9/12 深 永贵电器 300351 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/17 9/17 深 蒙草抗旱 300355 不超过3,436 -- -- 东海证券 9/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 博实股份 002698 4,100 12.80 34.59 国信证券 -- 深 美盛文化 002699 2,350 20.19 40.10 平安证券 -- 深 北 信 源 300352 1,670 25.00 39.37 民族证券 9/7 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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