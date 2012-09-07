〔金砖国家〕9月6日股汇市收盘纵览

路透9月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月6日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.16%,报950.45点.

中国股市:沪综指周四收盘小涨.分析师指出,大盘连跌两天后,做空动能略有减弱,而铁路基建相关行业个股受消息面影响,今天涨势喜人,从而带动大盘出现小幅反弹,成交依旧维持低位水平.沪综指.SSEC收报2,051.918点,涨14.237点,或0.7%,昨日大盘曾创43个月以来收盘低点.今日沪市A股成交金额426亿元人民币,上日为448亿元.[.SSCN]

香港股市:于三个交易日以来首次收高,受汇丰控股(0005.HK)提振.欧洲央行将于今日稍晚开会,料将推出遏制借贷成本的新举措.恒生指数.HSI收高0.3%,报19,209.3点.恒生国企指数.HSCE收高0.5%,报9,069.4点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅走升,隔夜欧元普涨带动人民币中间价上升,但日间客盘相对均衡,即期价格保持窄幅波动,市场在清淡交投中静候稍后欧洲央行(ECB)会议的结果.境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水仍在高位,为1,290点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4718元.[CNY/CN][ID:nSB1764230]

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印度股市:在科技股涨势带动下收高,稍晚将迎来关键的欧洲央行会议,会上料宣布遏制欧债危机的新政策.Infosys(INFY.NS)等资讯科技(IT)服务提供商领升大盘,因寄望欧洲央行放松政策后支出环境将获得改善.指标股指BSE指数.BSESN涨0.19%,收报17,346.27点[.BO][ID:nL4E8K62C5]

印度汇市:印度卢比兑美元中止三日跌势,受助于企业的美元卖盘及欧元涨势.有关欧洲央行今日稍晚将宣布计划扶助欧元区弱国的期望,提振了欧元.印度卢比兑美元INR=D2收报55.65/66,上日收报55.9050/9150.卢比盘中稍早曾跌至56.03的三周低点.[INR/][ID:nL4E8K62QU]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,437.370点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升3.42%至776.53点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.09%至31.9380;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.99%,报40.3050.

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巴西股市:拉美股市大涨,巴西大宗商品生产商引领升势,此前欧洲央行同意启动债券购买计划以遏制欧债危机.巴西股市上涨还因为,美国就业市场的改善迹象及围绕购债计划的乐观情绪或有助于重燃市场对巴西铁矿石、牛肉、飞机和汽车的需求.矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和油企Petrobras(PETR4.SA)推动巴西股市录得8月中旬以来最大单日涨幅.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上扬2.56%至58,321.24点,创8月3日以来最高位.[ID:nL2E8K6GO7]

巴西汇市:拉美货币上涨,之前欧洲央行宣布外界期待已久的购债计划,且美国公布的强劲经济数据,都鼓励投资者在新兴市场冒险.不过巴西雷亚尔涨势受限,因在周五关键的美国非农就业报告出炉前,投资者不愿大举建仓.周五巴西市场适逢国定假日休市.2220GMT时,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.52%至2.0280,但央行干预预期限制其涨幅.[ID:nL2E8K6HAJ]

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南非股市:上扬2%,此前备受打压的矿商领涨,因欧洲央行宣布购债新计划提振了市场人气.铂金矿商Lonmin(LONJ.J)涨逾5%,之前公司与代表Marikana矿罢工工人的一些工会签署了和解协议.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升2.03%至31,421.82点.综合指数.JALSH涨1.8%至35,674.73点.[.J][ID:nL6E8K6D4Z]

南非汇市:南非兰特兑欧元和兑美元触及两周高位,欧洲央行未能就新的购债计划提供足够细节,导致此前作空兰特的投资者回补仓位.兰特兑欧元EURZAR=上扬1.2%至10.46,上日报10.60;兰特兑美元ZAR=D3涨1.7%至8.2750,成为路透追踪的新兴市场货币中表现最好的货币.[ZAR/][ID:nL6E8K6G5L](完)