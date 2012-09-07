《全球重要经济事件一览表》--9月7日-9月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月7日(五)

阿姆斯特丹--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在德伊森贝赫金融学院(uisenberg School of Finance)举办的"欧洲货币与银行业联盟"学术年度开幕式上发表主旨讲话(1210)

斯德哥尔摩--德国财长朔伊布勒会见瑞典财长柏格,随后举行联合新闻发布会(1000).

塔林--爱沙尼亚发表通胀月报.

加拿大卡尔加里--加拿大央行总裁卡尼在Spruce Meadows圆桌会议上发表演讲(1540).

9月8日(六)

都柏林--英国央行执行理事戴尔在货币宏观金融2012会议上发表演讲(1115).

符拉迪沃斯托克--第20届亚太经合组织(APEC)经济领袖峰会(至9月9日)

9月9日(日)

雅典--希腊财政部长史托纳拉斯会晤欧盟/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)调查组负责人(0700).

符拉迪沃斯托克--2012年APEC峰会周(最后一日).

9月10日(一)

维也纳--国际原子能总署理事会会议.

9月11日(二)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

塔林--爱沙尼亚央行监督委员会会议.

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发表石油市场月报.

9月12日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行议息会议(第一天).

巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济议题举行记者会(0730).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).

德国卡尔斯鲁厄--德国宪法法院宣布有关永久欧元区救助计划和预算纪律财政协定的决定.

9月13日(四)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(至9月14日).

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1630).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在为期两天的FOMC利率政策会议后出席媒体简会(1815).

伦敦--英国央行发表季报概要.

挪威桑内斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在该央行地区网络Region South-West发表演讲.

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0730).

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(最后一日).

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方指标利率.

法兰克福--欧洲央行发表月报(0800).

9月14日(五)

华盛顿--24国集团(G24)技术小组会议(最后一日).

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(最后一日).

尼科西亚--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在一次会议上发表公开讲话.会议主题为:金融危机:原因、结果与政策反应(1800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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