《中国债券市场每日交易备忘》--9月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多120亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.78% 国家开发银行101.66亿元优先A-1至次级档资产支持证券簿记建档,国开证券和国泰君安证券主承 中铝公司50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和中信银行主承 江苏国信资产管理集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 深圳特发集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 中化股份20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和进出口行主承 神华集团100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承 陕西有色金属控股集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 北大方正集团共计30亿元两/五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和建行主承 山东国有资产投资控股公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251025,票面利率4.60% 开滦集团9亿元一年期短融041256030,票面利率4.20% 韶能股份( 000601.SZ )6亿元一年期短融041260056,票面利率5.18% 辽通化工( 000059.SZ )10亿元一年期短融041253051,票面利率4.60% 普天信息20亿元一年期短融041261031,票面利率4.60% 三花控股集团5亿元一年期短融041258049,票面利率4.92% 浙江农资集团5亿元一年期短融041252037,票面利率4.92% 中国供销集团10亿元一年期短融041266007,票面利率4.20% 江苏飞达控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280259,票面利率7.60% 北京兴展国资经营公司14亿元七年期固息债1280260,票面利率6.48% 咸宁城投6亿元六年期固息债1280261,票面利率7.50% 北京首都公路发展集团15亿元五年期中票1282323,票面利率4.82% 北京首都公路发展集团10亿元三年期中票1282319,票面利率4.54% 山东黄金集团17亿元五年期中票1282322,票面利率4.82% 福建交通运输集团4.4亿元三年期中票1282321,票面利率5.49% 福建投资开发集团12亿元五年期中票1282320,票面利率5.65% ============================================================================== 三、缴款: 舟山定海国有资产10亿元八年期固息债1280262,票面利率7.25% 重庆渝富资产经营集团20亿元七年期固息债1280268,票面利率6.50% 大唐集团50亿元九个月期超短融 中电投集团35亿元六个月期超短融 招商局集团26亿元三个月期超短融 滨海投资集团3亿元一年期短融 义马煤业集团10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)020211到期兑付,基本利差0.65% 河北省20亿元三年期固息地方债094302到期兑付,票面利率2.24% 上海市36亿元三年期固息地方债095002到期兑付,票面利率2.24% 浙江省27亿元三年期固息地方债095202到期兑付,票面利率2.24% 陕西省27亿元三年期固息地方债097202到期兑付,票面利率2.24% 中国人民银行30亿元一年期央票1101068到期兑付,参考收益率3.5840% 中国国航( 601111.SS )( 0753.HK )30亿元10年期固息债058025付息,票面利率4.50% 上海机场( 600009.SS )25亿元10年期固息债078049付息,票面利率5.20% 国家电网40亿元10年期固息债078050付息,票面利率5.20% 国家电网10亿元15年期固息债078051付息,票面利率5.30% 伊春城投12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980130付息,票面利率7.05% 合肥鑫城国有资产公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980131付息,票面利率6.00% 国开行259.3亿元五年期固息债100225付息,票面利率3.05% 国开行100亿元五年期固息债100234付息,票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息,基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100236付息,基本利差0.05% 进出口银行145.5亿元七年期浮息债(一年定存基准)100307付息,基本利差0.37% 财政部代发206亿元三年期固息地方债109107付息,票面利率2.36% 财政部代发152亿元五年期固息地方债109108付息,票面利率2.67% 四川水电投资经营公司5亿元五年期中票1182241付息,票面利率7.04% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会有关部门负责人称,来自北京、上海、武汉、天津的八家企业,将作为新三板 扩大试点后的首批企业今日在新三板挂牌交易,但均无融资.该负责人表示,新三板试点扩容 初期,仍沿用原中关村代办股份转让系统各项制度规则,挂牌企业以股份转让为主,不会分流 股市资金. --住建部政策研究中心主任秦虹表示,房地产调控政策的方向会继续坚持,核心内容是坚持 抑制投资投机性的需求不动摇,满足合理住房需求不动摇. --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.9%) 8月居民消费价格指数(CPI) (7月为1.8%) 1-8月城镇固定资产投资 (1-7月为20.4%) 8月社会消费品零售总额 (7月为13.1%) 8月工业增加值 (7月为9.2%) 8月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关9/10公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹