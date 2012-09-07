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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 08:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国农业发展银行至多120亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.78%
  国家开发银行101.66亿元优先A-1至次级档资产支持证券簿记建档,国开证券和国泰君安证券主承
  中铝公司50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和中信银行主承
  江苏国信资产管理集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
  深圳特发集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  中化股份20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和进出口行主承
  神华集团100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承
  陕西有色金属控股集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承
  北大方正集团共计30亿元两/五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和建行主承
  山东国有资产投资控股公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承
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  二、新债上市:

  江苏沙钢集团23亿元一年期短融041251025,票面利率4.60%
  开滦集团9亿元一年期短融041256030,票面利率4.20% 
  韶能股份(000601.SZ)6亿元一年期短融041260056,票面利率5.18% 
  辽通化工(000059.SZ)10亿元一年期短融041253051,票面利率4.60% 
  普天信息20亿元一年期短融041261031,票面利率4.60% 
  三花控股集团5亿元一年期短融041258049,票面利率4.92% 
  浙江农资集团5亿元一年期短融041252037,票面利率4.92% 
  中国供销集团10亿元一年期短融041266007,票面利率4.20% 
  江苏飞达控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280259,票面利率7.60%
  北京兴展国资经营公司14亿元七年期固息债1280260,票面利率6.48%
  咸宁城投6亿元六年期固息债1280261,票面利率7.50%
  北京首都公路发展集团15亿元五年期中票1282323,票面利率4.82%
  北京首都公路发展集团10亿元三年期中票1282319,票面利率4.54%
  山东黄金集团17亿元五年期中票1282322,票面利率4.82%
  福建交通运输集团4.4亿元三年期中票1282321,票面利率5.49%
  福建投资开发集团12亿元五年期中票1282320,票面利率5.65%
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  三、缴款: 
  
  舟山定海国有资产10亿元八年期固息债1280262,票面利率7.25%
  重庆渝富资产经营集团20亿元七年期固息债1280268,票面利率6.50%
  大唐集团50亿元九个月期超短融
  中电投集团35亿元六个月期超短融
  招商局集团26亿元三个月期超短融
  滨海投资集团3亿元一年期短融
  义马煤业集团10亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)020211到期兑付,基本利差0.65%
  河北省20亿元三年期固息地方债094302到期兑付,票面利率2.24%
  上海市36亿元三年期固息地方债095002到期兑付,票面利率2.24%
  浙江省27亿元三年期固息地方债095202到期兑付,票面利率2.24%
  陕西省27亿元三年期固息地方债097202到期兑付,票面利率2.24%
  中国人民银行30亿元一年期央票1101068到期兑付,参考收益率3.5840%
  中国国航(601111.SS)(0753.HK)30亿元10年期固息债058025付息,票面利率4.50%
  上海机场(600009.SS)25亿元10年期固息债078049付息,票面利率5.20%
  国家电网40亿元10年期固息债078050付息,票面利率5.20%
  国家电网10亿元15年期固息债078051付息,票面利率5.30%
  伊春城投12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980130付息,票面利率7.05%
  合肥鑫城国有资产公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980131付息,票面利率6.00%
  国开行259.3亿元五年期固息债100225付息,票面利率3.05%
  国开行100亿元五年期固息债100234付息,票面利率3.70%
  国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息,基本利差0.45%
  国开行160亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100236付息,基本利差0.05%
  进出口银行145.5亿元七年期浮息债(一年定存基准)100307付息,基本利差0.37%
  财政部代发206亿元三年期固息地方债109107付息,票面利率2.36%
  财政部代发152亿元五年期固息地方债109108付息,票面利率2.67%
  四川水电投资经营公司5亿元五年期中票1182241付息,票面利率7.04%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
  
  --中国证监会有关部门负责人称,来自北京、上海、武汉、天津的八家企业,将作为新三板
扩大试点后的首批企业今日在新三板挂牌交易,但均无融资.该负责人表示,新三板试点扩容
初期,仍沿用原中关村代办股份转让系统各项制度规则,挂牌企业以股份转让为主,不会分流
股市资金.

  --住建部政策研究中心主任秦虹表示,房地产调控政策的方向会继续坚持,核心内容是坚持
抑制投资投机性的需求不动摇,满足合理住房需求不动摇.

  --国家统计局9/9公布8月工业品价格指数(PPI)          (7月为-2.9%) 
                     8月居民消费价格指数(CPI)        (7月为1.8%) 
                     1-8月城镇固定资产投资           (1-7月为20.4%)
                     8月社会消费品零售总额           (7月为13.1%) 
                     8月工业增加值                   (7月为9.2%) 
                     8月房地产投资和销售情况月度报告

    国家海关9/10公布8月进出口贸易数据               (7月贸易顺差251.5亿美元) 

    国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹

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