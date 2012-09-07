法国山区发生枪杀惨案,四岁女孩藏身尸体下逃过一劫

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国萨瓦兰9月6日电（记者 Vincent Fribault）---法国阿尔卑斯山区发生枪杀惨案，一名四岁的英国女孩藏身三个大人尸体下八个小时后被警方发现，这三名死者据信分别是女孩的父母和祖母。
警方周三午夜前发现了这名蜷缩在车前座后的女孩，她没有受伤，藏在一名女性死者的腿下。这家人看起来像是从英国赶来露营。
警方之前还找到一名受重伤的女孩，头部和肩部都有枪伤，年纪大约八岁，据信是她的姐姐。
在萨瓦兰村（Chevaline）案发现场附近，还发现一名骑自行车的法国人被枪杀。当地官员称，这名死者是位年轻父亲，住在名叫Sylvain Mollier的地区，袭击发生时他“碰巧骑车路过”。
“我没法判断是职业杀手所为，但我要说的是，这是一起十分野蛮的案件，”公共检察官Eric Maillaud用明显颤抖的声音说。
他还称，警方尚不知晓作案动机。
一名接近此案调查的消息人士告诉路透，案件中涉及的车辆注册地为英国，车主名叫Briton Saad al-Hilli，他在伊拉克出生，住在英国南部的萨里郡（Surrey），已被发现死在车轮附近。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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