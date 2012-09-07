〔中国债市〕人民币利率互换陡峭化上行,利好消息几多提升风险偏好

路透上海9月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周五全线上行.欧洲央行买债计划激励全球风险资产价格上扬.而国家发改委密集审批新建项目,累计规模超万亿,刺激国内股指强劲收涨.市场避险需求明显降低,IRS报价亦呈现陡峭上行之势.

分析人士表示,欧央行买债计划推出后,投资者将目光再次聚焦至美联储.国内方面,则等候周末宏观数据为后期交易指明方向.只是多数机构对8月数据并不抱有太多希望,工业增加值将继续疲软,而CPI反弹恐将成为必然.

"主要还是欧洲的会议,今天股市表现也不错,发改委(审批项目)也有一些影响."华东一银行交易员认为.

就IRS短期表现,上述交易员指出,投资者风险偏好的提升将引导长端报价上涨.短端受资金面影响更为突出,既然七天期资金利率基本持稳在3.4%附近,IRS短端也较难出现大涨大跌.预计曲线将趋于陡峭化.

继批复总投资规模逾7,000亿元的项目后,国家发改委昨日再次公布批复多个项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[nSB1765488]受此激励,沪综指.SSEC周五跳涨3.7%,本周共涨3.9%.

欧洲央行总裁德拉吉周四宣布推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本.[ID:nSB8556940]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2500/3.3820 3.0233/3.1167 2.9967/3.0933 3.0033/3.1000 2.9960/3.2840

周四 3.2100/3.3275 2.9740/3.0680 2.9440/3.0400 2.9440/3.0400 2.9625/3.2100

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变动 +0.0400/+0.0545 +0.0493/+0.0487 +0.0527/+0.0533 +0.0593/+0.0600 +0.0335/+0.0740

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)