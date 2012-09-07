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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 09:24 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--9月7日

路透上海9月7日电---中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出
各类外汇交易品种,以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要.

  以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)

  交易品种成交概况   7月    12年二季度  一季度 11年四季度  三季度    二季度   一季度   10年全年   09年全年   
       远期:        21.7        123.5    534.0     378.6     608      564.1    594.83      327         98      
       掉期:     2,309.0      5,966.6  5,445.8   4,544.7   5,239   4,549.31  3,376.83   12,835      8,018  
     外币对:          --    428(上半年)     --    276.21     226      168.6    185.89      502        407     
   外汇期权:         3.2          4.6      6.2      1.64     4.3       4.16
       
   注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》
        和中国央行《2012年第二季度中国货币政策执行报告》
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完)

  --整理 李然; 审校 林高丽

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