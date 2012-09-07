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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 09:10 BJT

〔全球金市〕金价小跌,此前因欧央行购债计划而获激励

路透新加坡9月7日电---金价周五小跌,上日曾涨至近六个月高点,欧洲央行(ECB)同意推出一个可能不设限的购债计划,以抑制欧债危机恶化,这曾一度拉升金价.

数据显示美国就业市场改善,这一度打压金价.周五美国将公布重要的非农就业数据.

0037GMT,现货金XAU=跌0.3%至每盎司1,695.89美元,脱离周四所及的3月12日来最高1,712.91.金价正有望实现第三周连涨.

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