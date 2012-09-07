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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 09:16 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油下滑,美国考虑释放原油储备

路透珀斯9月7日电---美国原油期货在周五亚洲交易时段早盘下滑,美国考虑再次动用紧急石油储备,规模可能远高于前次.

由于原油期货昨日攀升,且今日稍晚美国将公布非农就业报告,市场很可能遭遇获利了结卖压.

美国原油价格周四结算价上涨,因上周美国原油库存减少,就业数据强劲,且欧洲央行宣布一项购债计划.

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