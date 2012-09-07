〔国际油市〕白宫考虑动用原油储备,向专家咨询意见

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透华盛顿9月6日电---美国奥巴马政府官员周四会见了几位原油市场专家.目前白宫考虑再度释出紧急原油储备的意义.如果付诸行动,这次规模可能远大于上次.
这次会谈原定于8月进行,但因夏季休假而推迟.据参与会谈的一名非政府消息人士,本次会谈没有完全围绕战略原油储备议题.
消息人士表示,政府官员没有透露其可能正在制订的动用战略原油储备计划,但他们确实对美国燃料供应日益紧张而感到担忧,并询问专家未来数月能源价格的可能走势.
一些人仍认为,这次会谈显示奥巴马总统有意推进第二次释出美国政府原油供应的进程.
英国原油咨询机构Petroleum Policy Intelligence本周发表的一份报告表示,释出战略原油储备的行动可能在"几天内"推出,但两名参加上述会谈的人士说没有那么快.
"他们仍处于收集信息的阶段,"一名人士表示.
但指标布兰特原油期货LCOc1已回升到每桶110美元以上,可能抑制美国与西欧的经济成长,最近几周显而易见,美国政府正在考虑使用战略原油储备来平抑油价.(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。