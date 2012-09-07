〔美国个股〕天合光能称欧盟指控无根据,将积极抗辩其光伏反倾销调查

路透上海9月7日电---在欧盟执委会周三宣布将对中国光伏组件及关键部件进行反倾销调查后,中国大型光伏企业-天合光能(TSL.N)周四晚间回应称,欧洲方面的指控最终将被证明是毫无根据的,公司将对这一指证积极抗辩.

天合光能新闻稿称,公司与欧洲客户之间的贸易完全符合国际公平贸易原则,一些欧洲公司的指控将威胁到欧盟消费者在一个公平贸易、自由竞争的环境下获得太阳能这一清洁和创新的能源所带来的福利.

"天合光能的产品既没有倾销也没有获得补贴,是在公平竞争的状态下被生产和销售到欧洲市场的.我们相信调查结果将指明天合光能与其欧洲的竞争对手是完全处于自由公平竞争的状态."公司董事长兼首席执行官高纪凡表示.

天合光能欧洲区总裁Ben Hill补充说,"我们正在与欧盟委员会合作,确保它接收到所有需要的信息,以便得出一个平衡和公正的结论."

欧盟执委会周三表示,已对中国光伏(太阳能)生产商涉嫌倾销一事展开调查.此次调查源于一个欧洲太阳能企业组织的申诉,该组织以德国SolarWorldSWVG.DE为首,组织成员来自德国、意大利、西班牙等欧盟国家.该组织认为,中国同业在欧洲市场以低于市场价值的价格销售产品.[nSB1762510](完)