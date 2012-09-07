〔芝加哥期市〕美国小麦期货持稳,昨日因俄罗斯供应忧虑劲扬

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透悉尼9月7日电---美国小麦期货周五持稳,昨日曾因担心全球第四大粮食出口国俄罗斯的供应可能很快耗尽,而强劲上涨.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2小跌,至每蒲式耳8.91-1/4美元,昨日曾跳涨2.77%.新作小麦期货仍有望连续第二周周线收高,涨幅料为0.14%.
11月大豆期货SX2跌0.2%至每蒲式耳17.43美元,昨日为小幅收低.大豆期货本周迄今已跌去0.74%,可能录得六周以来首次周线收低.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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