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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 09:39 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货持稳,昨日因俄罗斯供应忧虑劲扬

路透悉尼9月7日电---美国小麦期货周五持稳,昨日曾因担心全球第四大粮食出口国俄罗斯的供应可能很快耗尽,而强劲上涨.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2小跌,至每蒲式耳8.91-1/4美元,昨日曾跳涨2.77%.新作小麦期货仍有望连续第二周周线收高,涨幅料为0.14%.

11月大豆期货SX2跌0.2%至每蒲式耳17.43美元,昨日为小幅收低.大豆期货本周迄今已跌去0.74%,可能录得六周以来首次周线收低.

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