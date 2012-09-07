〔芝加哥期市〕美国小麦期货持稳,昨日因俄罗斯供应忧虑劲扬

路透悉尼9月7日电---美国小麦期货周五持稳,昨日曾因担心全球第四大粮食出口国俄罗斯的供应可能很快耗尽,而强劲上涨.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2小跌,至每蒲式耳8.91-1/4美元,昨日曾跳涨2.77%.新作小麦期货仍有望连续第二周周线收高,涨幅料为0.14%.