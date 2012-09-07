〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率3.80%,稍高于预期--业内人士

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透北京9月7日电---业内人士周五透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.80%,稍高于此前3.78%的市场预测均值.
业内人士并透露,该期债投标倍数为2.03倍.
本期为农业发展银行今年第17期金融债.具体条款如下:
第17期
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招标总量 至多120亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月13日
发行期 9月10日-9月13日
上市日 9月19日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
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