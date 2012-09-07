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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 11:12 BJT

〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率3.80%,稍高于预期--业内人士

路透北京9月7日电---业内人士周五透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.80%,稍高于此前3.78%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债投标倍数为2.03倍.

本期为农业发展银行今年第17期金融债.具体条款如下:

第17期

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招标总量 至多120亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月13日

发行期 9月10日-9月13日

上市日 9月19日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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