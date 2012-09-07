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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 09:47 BJT

〔表格〕澳洲7月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差5.56亿澳元

路透悉尼9月7日电---澳洲统计局周五公布,7月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差5.56亿澳元,路透调查预估为逆差3亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

7月 6月

整体出口 25.757 26.485

整体进口 26.313 26.712

商品与服务贸易收支 -0.556 -0.227

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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