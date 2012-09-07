〔表格〕澳洲7月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差5.56亿澳元

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透悉尼9月7日电---澳洲统计局周五公布,7月经季节调整的商品/服务贸易收支为逆差5.56亿澳元,路透调查预估为逆差3亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
7月 6月
整体出口 25.757 26.485
整体进口 26.313 26.712
商品与服务贸易收支 -0.556 -0.227
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--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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