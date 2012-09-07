普京暗示对叙立场不变,称罗姆尼批俄系“错误”做法

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月6日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯总统普京在周四播出的采访中暗示，俄罗斯不准备改变对叙利亚的立场，还暗指西方国家试图借助基地组织等力量推翻阿萨德的统治。
如果奥巴马能在11月再次当选，普京则对结束与美国导弹防御纠纷抱有希望。他接受俄罗斯RT电视台采访时称，奥巴马是“一个诚实的人，他是真想为改善问题做出改变”。
普京还针对奥巴马的竞选对手罗姆尼，称他对俄罗斯的指责是“错误的”竞选言论，言下之意是若罗姆尼当选总统，会导致美俄就美国在欧洲部署导弹防御体系的摩擦加剧。
对西方国家就叙利亚问题、朋克乐队Pussy Riot三位反政府示威成员被定罪等指责，普京予以驳斥。这是普京自5月就任总统以来最全面的公开言论的一部分。
当被问及是否应重新考虑对叙利亚的立场时，他说道：“为何只有俄罗斯应该重估其立场？我们在谈判过程中的伙伴或许应该重估他们的立场。”
他虽未指明具体国家，但暗示美国寻求让武装分子帮助推翻阿萨德，到时将会为此而后悔。
“如今，有人利用基地组织或其他带有相同极端观点组织的成员，来实现他们在叙利亚的目的。这是一种十分危险且目光短浅的政策，”普京说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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