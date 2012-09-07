〔英国金融〕监管当局要求银行减持与欧元区解体风险相关的敞口

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透伦敦9月6日电---英国大型银行持有数百亿欧元与欧元区解体风险相关的敞口,这类风险表现为有国家退出欧元区或欧元区彻底解体,尽管英国金融监管当局对银行施加更多压力,要求减少那些敞口.
据银行应当局要求公布的数据显示,这类"货币重设风险"在西班牙国际银行英国分行、皇家苏格兰银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)等银行均可见,不过多数得到对冲.
储户已从希腊银行提走数十亿欧元,因担心希腊可能退出欧元区,他们的存款会被转换为新币德拉克马.
如果一个国家退出欧元区,将会推出币值可能急贬的新本币,这将冲击银行持有的以欧元计价资产的价值.届时该国亦可能出台资本控制措施,从该国抽走资金将变得更难或者不可能.
欧元区之外的银行最近几个月加紧降低他们面临的货币重设风险,明显做法是努力平衡他们在每个国家的资产和负债,这种做法恐损及跨境贸易和资金流动.
这里所说的在每个国家实现资产负债平衡,是指如果一个国家被迫退出欧元区,新本币大幅贬值,银行在该国的资产价值损失将与其负债价值损失相抵.
之所以存在货币重设风险,是因为银行都还未能实现这种资产负债平衡.比如储户在一个欧元区国家的存款这类负债,可与客户贷款或持有的另一国公债等资产相匹配.
如果欧元区发生剧变导致一国的银行资产急贬,而其相应的负债却保持稳定,银行将面临损失.
英国金融服务监管局(FSA)要求银行披露这类风险,突显当局非常关切一个或多个国家退出欧元区,或欧元完全崩溃的可能性.
英国数家大型银行在近期公布的半年财报中称,欧元区解体的威胁切实存在,FSA已要求他们为可能出现的严重的欧元区问题积极做准备.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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