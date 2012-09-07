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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 10:15 BJT

〔澳新汇市〕澳新货币受到欧洲央行购债计划提振,关注美国就业数据

路透惠灵顿/悉尼9月7日电---澳元和新西兰元周五守住亮丽涨幅,因投资者继续受到欧洲央行(ECB)购债计划的鼓舞,同时等待美国就业数据.

澳元兑美元AUD=D4报1.0287美元,周四跳涨近1%至1.0300的高位,因投资者回补空头仓位.不过澳元一个月内仍下跌近4%,受累于大宗商品价格走低与中国经济放缓担忧.

周四澳洲公布的失业率意外下滑,已经提振澳元反弹.澳元已脱离两个月低点1.0165,本周可能累计小跌0.3%.

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