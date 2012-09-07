〔中国股市〕沪综指早盘收升逾4%,万亿投资项目获批引燃做多热情(更新版)

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(新增分析师评论及更新报价)
* 沪综指早盘收升4.2%
* 内外因素叠加效应,市场人气转好
* 基建相关板块领涨
路透上海9月7日电---中国股市沪综指周五早盘收升逾4%.近期逾万亿元人民币投资项目获批,令水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开后涨幅不断扩大,个股出现普涨.
沪综指.SSEC早盘收报2,138.021点,涨86.103点,或4.20%.A股早盘成交619亿元人民币,已超过周四全日成交量.
浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."
欧洲央行祭出新购债计划以应对债务危机,此外近日出炉的美国经济数据表现稳固,隔夜美股收于数年高位,道琼工业指数.DJI收升1.87%.[nSB1765130]
机械板块中,厦工股份(600815.SS)和三一重工(600031.SS)早盘收市时均告涨停;而水泥股亦大幅上涨,其中祁连山(600720.SS)和江西水泥(000789.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)等多只水泥股涨停,水泥龙头股海螺水泥(600585.SS)亦涨逾9%.
继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[nSB1765488]
早盘收市时,沪深两市个股出现普涨,沪市只有四只个股下跌,深市亦仅10家公司走弱.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。