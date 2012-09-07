美国民主党大会上克林顿再秀高超演讲能力

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北卡罗来纳州夏洛特9月6日电（记者 John Whitesides）---如果你是美国前总统比尔·克林顿，那么可能你演讲时不需要底稿。
在周三晚的民主党全国大会上，克林顿慷慨激昂地为美国现任总统奥巴马的成绩进行辩护，并严厉指责共和党总统候选人罗姆尼提出的经济政策，为大会点燃热情。
克林顿48分钟的演讲散发着他的典型风格：通俗、幽默，时而带有学术气息。他用通俗的语言详述了奥巴马在第一任期遇到的挑战，而演讲中却一直仅将演讲稿当做提示大纲。
他准备的演讲稿大约3,200个词语，而演讲内容却超过5,000个词语。
即使是他的妻子希拉里，也不禁取笑他热衷说题外话。
“过去几天我丈夫向我阅读了他演讲稿的部分内容。我听到了准备好的版本，如果我能将它与最终实际演讲内容对比，我将提一口气，”希拉里在访问东帝汶期间对记者表示。她在与东帝汶总理会面后观看了克林顿的演讲。
而这对于克林顿来说并不新鲜。在1994年发表国情咨文时，尽管提词器上被输入错误的演讲提示，而他仍成功完成演讲。
克林顿知道，他的演讲风格正是听众所喜爱的。据官方统计，他周三在夏洛特的演讲赢得100多次掌声与欢笑。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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