《Kaletsky专栏》我们正在步入金融市场的飓风季节

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Anatole Kaletsky; 编译 洪曦/许娜/李婷仪
路透9月6日电---北大西洋上飓风季节通常从8月中旬持续到10月,风暴活动的强度一般在9月中旬左右达到顶点.几乎与之同时到来的是金融市场上的飓风季节,虽然对我们来说有点陌生,但其破坏力却要大得多.
现代历史上的严重金融危机多数发生在8月中旬开始的两个月里.1907年10月22日、1929年10月24日和1987年10月19日的华尔街崩盘;英国在1931年9月19日放弃金本位制;1949年9月19日英镑出现战后严重贬值;1971年8月15日,全球货币布雷顿森林体系解体;1982年8月20日,墨西哥违约导致第三世界债务危机;1992年9月16日,欧洲汇率机制解体;1998年8月17日,俄罗斯债务违约;2008年9月15日,雷曼兄弟破产.类似事件还有许多.
金融市场与气象学意义上的飓风季节相伴出现,或许并不完全是偶然.全球经济与大气一样,也是一个微妙平衡的复杂系统.
在这样的系统中,细小的扰动可能汇聚起来,引发重大后果.例如气象学上临界点出现的时间,往往是在秋季大气环流开始袭扰夏季赤道无风带聚积的潮湿气流时.而金融市场上,当夏季假日期间的低成交量回归正常水平时,类似的情形也会发生.其结果就是,市场可能对夏季期间堆积起来、似乎一直熟视无睹的事件忽然产生极为强烈的反应.
当然,全球经济面临的飓风并没有像加勒比海那样的规律.但如果夏季发生重大事件,那么秋季就很可能出现金融动荡.这可能就是为何9月通常是股市一年中表现最糟的一个月.事实上,按平均水平来看,9月是美国股市自1920年代以来唯一下跌的月份.
问题在于,全球经济是否已适应了夏季可能具有破坏性且令人失望的经济事件,抑或是,夏季期间金融交易的淡静,只是暴风雨前的平静.
随着周四欧洲央行会议及周五美国就业数据的出炉,市场开始进入考验期.德国宪法法院下周三宣布对欧元区援助机制的裁决结果,及美联储下周四会议是否祭出量化宽松举措,都将进一步挑战金融市场信心.
不过,与其再次聚焦于这些熟悉的问题,倒不如思索一下全球其他地区近期出现的一些令人担忧的动向.例如,中国经济活动未能如预期般加快,尽管当局多次祭出货币和财政刺激举措.这也许只是说明政府和央行采取的措施还不够.但也有可能,中国经济已经变得过于复杂,而无法取得像以往那样有效管理和微调.又或者,这可能是反映更大范围的货币政策失败,这点正在全球各地变得越来越明显.
英国经济近期表现不尽人意,为后一种看法提供了支持.英国经济现在已有两年时间未能增长,因为首相卡梅伦领导的政府决定采取激进的财政紧缩试验,期望货币扩张能抵消撙节的紧缩效应.本周,卡梅伦对这项试验失败的回应,就是内阁大换血,并宣布新的"促增长"策略.
然而仔细研究过后,这项"新"政策只是以往失败政策的翻版.成长措施主要内容只有承诺从2015年起兴建不受欢迎的新机场和铁路.同时,政府将持续减支并增税,希望藉由协助银行及债券投资人来恢复经济成长.但过去四年的经验却显示,这套方法可能行不通.
但如果英国人无法以货币宽松而重振经济,那么为何应该期望美联储会做得比较好?美联储主席贝南克上周在杰克森霍尔的演说中,实际上是在承诺将持续注资到美国债券市场,直到达成经济强劲复苏.不过,既然量化宽松(QE)在2010-12年都无法达成完全就业,凭甚么认为QE在2013年就会比较有成效呢?
对银行业注入资金曾是非常有效防止美英金融体系崩溃的紧急措施--在预防欧元瓦解时,这种方式有可能同样有效,只要德国政府能点头的话.不过,金融稳定和经济成长是两码子事,需要不同的解决方法.不幸的是,决策者似乎并不了解这个道理.美、英的决策者拒绝承认印钞只会带来反效果.德国却完全相反,他们拒绝承认印钞是有用的.
说到这里,我们就回到今年秋天可能掀起金融飓风的最重要不稳定因子--也就是欧洲央行、德国和欧元区其他国家之间的可能冲突.这个冲突肯定会从现在至10月19日欧峰会之前日趋紧绷--这个时间点仍然在金融飓风季的范围内.(完)
--译文审校 郑茵/蔡美珍
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。