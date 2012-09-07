《Kaletsky专栏》我们正在步入金融市场的飓风季节

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky; 编译 洪曦/许娜/李婷仪

路透9月6日电---北大西洋上飓风季节通常从8月中旬持续到10月,风暴活动的强度一般在9月中旬左右达到顶点.几乎与之同时到来的是金融市场上的飓风季节,虽然对我们来说有点陌生,但其破坏力却要大得多.

现代历史上的严重金融危机多数发生在8月中旬开始的两个月里.1907年10月22日、1929年10月24日和1987年10月19日的华尔街崩盘;英国在1931年9月19日放弃金本位制;1949年9月19日英镑出现战后严重贬值;1971年8月15日,全球货币布雷顿森林体系解体;1982年8月20日,墨西哥违约导致第三世界债务危机;1992年9月16日,欧洲汇率机制解体;1998年8月17日,俄罗斯债务违约;2008年9月15日,雷曼兄弟破产.类似事件还有许多.

金融市场与气象学意义上的飓风季节相伴出现,或许并不完全是偶然.全球经济与大气一样,也是一个微妙平衡的复杂系统.

在这样的系统中,细小的扰动可能汇聚起来,引发重大后果.例如气象学上临界点出现的时间,往往是在秋季大气环流开始袭扰夏季赤道无风带聚积的潮湿气流时.而金融市场上,当夏季假日期间的低成交量回归正常水平时,类似的情形也会发生.其结果就是,市场可能对夏季期间堆积起来、似乎一直熟视无睹的事件忽然产生极为强烈的反应.

当然,全球经济面临的飓风并没有像加勒比海那样的规律.但如果夏季发生重大事件,那么秋季就很可能出现金融动荡.这可能就是为何9月通常是股市一年中表现最糟的一个月.事实上,按平均水平来看,9月是美国股市自1920年代以来唯一下跌的月份.

问题在于,全球经济是否已适应了夏季可能具有破坏性且令人失望的经济事件,抑或是,夏季期间金融交易的淡静,只是暴风雨前的平静.

随着周四欧洲央行会议及周五美国就业数据的出炉,市场开始进入考验期.德国宪法法院下周三宣布对欧元区援助机制的裁决结果,及美联储下周四会议是否祭出量化宽松举措,都将进一步挑战金融市场信心.

不过,与其再次聚焦于这些熟悉的问题,倒不如思索一下全球其他地区近期出现的一些令人担忧的动向.例如,中国经济活动未能如预期般加快,尽管当局多次祭出货币和财政刺激举措.这也许只是说明政府和央行采取的措施还不够.但也有可能,中国经济已经变得过于复杂,而无法取得像以往那样有效管理和微调.又或者,这可能是反映更大范围的货币政策失败,这点正在全球各地变得越来越明显.

英国经济近期表现不尽人意,为后一种看法提供了支持.英国经济现在已有两年时间未能增长,因为首相卡梅伦领导的政府决定采取激进的财政紧缩试验,期望货币扩张能抵消撙节的紧缩效应.本周,卡梅伦对这项试验失败的回应,就是内阁大换血,并宣布新的"促增长"策略.

然而仔细研究过后,这项"新"政策只是以往失败政策的翻版.成长措施主要内容只有承诺从2015年起兴建不受欢迎的新机场和铁路.同时,政府将持续减支并增税,希望藉由协助银行及债券投资人来恢复经济成长.但过去四年的经验却显示,这套方法可能行不通.

但如果英国人无法以货币宽松而重振经济,那么为何应该期望美联储会做得比较好?美联储主席贝南克上周在杰克森霍尔的演说中,实际上是在承诺将持续注资到美国债券市场,直到达成经济强劲复苏.不过,既然量化宽松(QE)在2010-12年都无法达成完全就业,凭甚么认为QE在2013年就会比较有成效呢?

对银行业注入资金曾是非常有效防止美英金融体系崩溃的紧急措施--在预防欧元瓦解时,这种方式有可能同样有效,只要德国政府能点头的话.不过,金融稳定和经济成长是两码子事,需要不同的解决方法.不幸的是,决策者似乎并不了解这个道理.美、英的决策者拒绝承认印钞只会带来反效果.德国却完全相反,他们拒绝承认印钞是有用的.

说到这里,我们就回到今年秋天可能掀起金融飓风的最重要不稳定因子--也就是欧洲央行、德国和欧元区其他国家之间的可能冲突.这个冲突肯定会从现在至10月19日欧峰会之前日趋紧绷--这个时间点仍然在金融飓风季的范围内.(完)