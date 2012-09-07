〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率略高预期,受二级市场扰动(更新版)

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* 中标利率3.80%,稍高于市场预期

* 受周五早盘现券收益率上行影响

* 首场投标倍数2.03,机构参与热情有所改善

路透北京9月7日电---中国农业发展银行周五招标的五年期固息债中标利率稍高于市场预期,但仍贴近二级市场水平.分析人士指出,今日早盘现券收益率普涨对招标结果有所扰动.此外,2.03的首场投标倍数属该行年内新债招标较优水平,显示资金面持续向好令一级市场机构参与热情有所改善.

业内人士稍早透露,该期新债中标利率为3.80%,此前市场预测均值为3.78%.据路透统计,此前农发行今年已发行的金融债投标倍数,最低为1.22倍,最高为2.37倍,在1.5倍以下的占比较少.

"二级收益率还是上得挺明显的,我今天早晨觉得这个债可能发到3.81%-3.82%去了."上海一银行交易员说.

在早盘现券收益率走升后,北京一银行交易员也表示,将今日农发债投标利率,在原来预期基础上有所上调.

欧洲推出新的不限量购债计划以抑制危机恶化,减弱避险情绪激励股市向好.中国银行间债市方面,更因发改委连批巨额地方投资项目而受压制,周五早盘国债和金融债等利率产品收益率普涨,幅度约3-5个基点(bp).[ID:nSB1765918]

结合本周三招标的进出口行五年期固息债投标倍数达1.9,参与一级市场投标的交易员认为,最近需求略有改善."这周一级市场上大家的需求回暖了一点,比8月份好了一些."深圳一券商交易员称.

他并表示,如若未来公开市场逆回购操作向市场提供稳定的资金源,且经济持续寻底,无疑为一级市场逐渐脱离此前的疲弱提供支撑.

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新报在3.8007%;二级市场上,剩余期限约4.967年的农发行固息债12农发15tCN120415=CFXS最新收益率成交报价为3.7900%.

该期债为农发行今年第17期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

具体条款如下:

第17期

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招标总量 至多120亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月13日

发行期 9月10日-9月13日

上市日 9月19日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)