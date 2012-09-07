“登月第一人”将海葬--家族发言人

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透克利夫兰9月6日电（记者 By Kim Palmer）---家族发言人Rick Miller周四称，美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗（Neil Armstrong）将被海葬。
阿姆斯特朗因心脏搭桥手术后的并发症，于8月25日辞世，享年82岁。
阿姆斯特朗的公众悼念仪式将于9月13日在华盛顿国家大教堂举行，美国国家航空航天局（NASA）电视台将对此进行现场直播，NASA及大教堂的网站也将进行在线直播。
1969年7月20日，阿姆斯特朗作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。