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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 18:12 BJT

〔表格〕德国7月工业生产较前月增长1.3%,优于预估

路透柏林9月7日电---德国经济部周五公布,德国7月工业生产较前月增长1.3%,预估为持平,6月修正为下滑0.4%.

以下为详细数据(经季节调整,括号内为前值):

工业生产 12年7月 12年6月

较上月(%) +1.3 -0.4

指数(2005年为基期) 113.3 111.8

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--编译 王兴亚;审校 蔡美珍

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