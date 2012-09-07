〔表格〕德国7月工业生产较前月增长1.3%,优于预估

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透柏林9月7日电---德国经济部周五公布,德国7月工业生产较前月增长1.3%,预估为持平,6月修正为下滑0.4%.
以下为详细数据(经季节调整,括号内为前值):
工业生产 12年7月 12年6月
较上月(%) +1.3 -0.4
指数(2005年为基期) 113.3 111.8
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--编译 王兴亚;审校 蔡美珍
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。