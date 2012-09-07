〔表格〕德国7月工业生产较前月增长1.3%,优于预估

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%

路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。