〔中国债市动态〕利率债收益率普涨,因欧债新方案及发改委项目审批提速

路透上海9月7日电---欧洲推出新的不限量购债计划以抑制危机恶化,减弱避险情绪激励股市向好.中国银行间债市方面,更因发改委连批巨额地方投资项目而受压制,周五早盘国债和金融债等利率产品收益率普涨,幅度约3-5个基点(bp).

交易员指出,多因素的聚集推升今日现券收益率,但在中国经济增长仍不理想的大背景下,债市预计暂时还难明显走恶.短期走势还要关注周末将公布的各项经济数据等.

欧洲央行(ECB)周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.[ID:nSB8556940]之后美国和欧洲股市应声大涨,中国股市沪综指亦因逾万亿地方投资项目获批而大涨逾2%.[ID:nSB1765832]

华南一银行交易员表示,债市承压,或与近日大规模地方投资项目获批有关."发改委疯了,这个是关键.天天批项目."

继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[nSB1765488]

北京一大型券商固定收益分析师认为,今日债市表现,应该与发改委项目审批提速和欧洲推新购债计划都有一定关联.不过短期的方向,还是要先关注周末的数据.

"这些因素都有一些影响吧,会不会持续还得看周末的经济数据和下周美联储的动作."该分析师指出.

成交较为活跃的,剩余期限约4.45年的国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.1099%,上日尾盘为3.0668%.(完)