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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 16:43 BJT

〔表格〕英国7月工业生产及制造业产出较前月增长,增幅均超预估

路透伦敦9月7日电---英国国家统计局周五公布的数据显示:

* 英国7月制造业产出较前月增长3.2%(预估为增长2.0%),为2002年7月以来最大月增幅

* 英国7月工业生产较前月增长2.9%(预估为增长1.5%),为1987年2月以来最大月增幅

以下为详细数据,括号内为前值:

制造业产出 7月 6月 6月前值

较上月(%) 3.2* -2.9 (-2.9)

较上年同期(%) -0.5 -3.9 (-4.3)

三个月变动(%) 0.2 -0.8 (-0.9)

工业生产

较上月(%) 2.9** -2.4 (-2.5)

较上年同期(%) -0.8 -3.8 (-4.3)

三个月变动(%) 持平 -0.7*** (-0.9)

* 按月增幅为2002年7月以来最大

** 按月增幅为1987年2月以来最大 (完)

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--编译 梁睿雪;审校 王洋

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