〔表格〕英国7月工业生产及制造业产出较前月增长,增幅均超预估

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透伦敦9月7日电---英国国家统计局周五公布的数据显示:
* 英国7月制造业产出较前月增长3.2%(预估为增长2.0%),为2002年7月以来最大月增幅
* 英国7月工业生产较前月增长2.9%(预估为增长1.5%),为1987年2月以来最大月增幅
以下为详细数据,括号内为前值:
制造业产出 7月 6月 6月前值
较上月(%) 3.2* -2.9 (-2.9)
较上年同期(%) -0.5 -3.9 (-4.3)
三个月变动(%) 0.2 -0.8 (-0.9)
工业生产
较上月(%) 2.9** -2.4 (-2.5)
较上年同期(%) -0.8 -3.8 (-4.3)
三个月变动(%) 持平 -0.7*** (-0.9)
* 按月增幅为2002年7月以来最大
** 按月增幅为1987年2月以来最大 (完)
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--编译 梁睿雪;审校 王洋
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