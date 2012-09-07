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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 14:28 BJT

〔德国数据〕7月出口和进口意外上涨,分别按月增长0.5%和0.9%

路透柏林9月7日电---周五公布的数据显示,7月德国出口意外小升,然进口增长更多,令贸易顺差小幅缩窄.这表明这个欧洲最大的经济体对于欧元区危机仍相对有韧性.

德国联邦统计局公布的数据显示,经季节调整的出口按月小涨0.5%,进口增长0.9%.路透访问的分析师预估,出口下降0.5%,进口下滑0.3%.

经季节调整贸易顺差收窄至161亿欧元,6月修正后为顺差163亿欧元.分析师原预期为贸易顺差收窄至155亿欧元.(完)

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--编译 王翔琼;审校 田建华

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