〔德国数据〕7月出口和进口意外上涨,分别按月增长0.5%和0.9%

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透柏林9月7日电---周五公布的数据显示,7月德国出口意外小升,然进口增长更多,令贸易顺差小幅缩窄.这表明这个欧洲最大的经济体对于欧元区危机仍相对有韧性.
德国联邦统计局公布的数据显示,经季节调整的出口按月小涨0.5%,进口增长0.9%.路透访问的分析师预估,出口下降0.5%,进口下滑0.3%.
经季节调整贸易顺差收窄至161亿欧元,6月修正后为顺差163亿欧元.分析师原预期为贸易顺差收窄至155亿欧元.(完)
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--编译 王翔琼;审校 田建华
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
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波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。