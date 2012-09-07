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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 11:30 BJT

〔日本债市〕早盘下跌受欧洲央行购债计划影响,静待美国就业数据

路透东京9月7日电---日本政府公债价格周五连续第二日下跌,此前欧洲央行(ECB)公布购债计划,以帮助压低部分欧元区南部国家飙涨的公债收益率(殖利率),此举引发股市和其他风险资产上涨.

欧洲央行周四同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,该计划面向二级市场,主要针对距离到期日不足三年的公债.此举有助于缓解市场对欧元区危机加剧的担忧.[ID:nSB8556940]

市场焦点目前转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)在9月12-13日政策会议上,是否祭出更多刺激措施;以及其中是否包含第三轮量化宽松(QE3).

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