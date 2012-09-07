〔日本股市〕早盘跃升,受欧洲央行购债计划激励

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京9月7日电---日本股市日经指数周五早盘大涨1.8%,此前欧洲央行公布了市场翘首以盼的购债计划,以拉低欧元区高负债国家的借款成本.
投资者轧平空仓,出口商板块也受到提振,欧元兑日圆蹿升至两个月高位,因市场预期欧洲央行的计划会遏制欧元区债务危机.
日经指数.N225一度触及8,832.55点,突破13周移动均线切入位8,810.60点.东证股价指数.TOPX升1.56%至730.19点.
"欧洲央行公布的正是投资者所一直期望的事情,明显利好股市,"乐天证券高级市场分析师Masayuki Doshida说.
日圆下跌扶助丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7261.T)等出口商走强,涨幅在1.9-3.6%不等.但分析师警告称,日圆相对强劲,意味着东京市场因欧洲央行计划引发的动能不太可能持续.
东芝(6502.T)大涨5.1%,此前消息人士称,苹果(AAPL.O)已减少向韩国三星电子采购用于新款iPhone的记忆体芯片,转向东芝和其它竞争对手.[ID:nST0548949](完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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