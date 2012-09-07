〔日本股市〕早盘跃升,受欧洲央行购债计划激励

路透东京9月7日电---日本股市日经指数周五早盘大涨1.8%,此前欧洲央行公布了市场翘首以盼的购债计划,以拉低欧元区高负债国家的借款成本.

投资者轧平空仓,出口商板块也受到提振,欧元兑日圆蹿升至两个月高位,因市场预期欧洲央行的计划会遏制欧元区债务危机.

日经指数.N225一度触及8,832.55点,突破13周移动均线切入位8,810.60点.东证股价指数.TOPX升1.56%至730.19点.

"欧洲央行公布的正是投资者所一直期望的事情,明显利好股市,"乐天证券高级市场分析师Masayuki Doshida说.

日圆下跌扶助丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7261.T)等出口商走强,涨幅在1.9-3.6%不等.但分析师警告称,日圆相对强劲,意味着东京市场因欧洲央行计划引发的动能不太可能持续.

东芝(6502.T)大涨5.1%,此前消息人士称,苹果(AAPL.O)已减少向韩国三星电子采购用于新款iPhone的记忆体芯片,转向东芝和其它竞争对手.[ID:nST0548949](完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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