〔中国货币市场〕回购利率盘整,受银行季末备款压力影响下周波幅料加大

路透上海9月7日电---中国银行间市场周五早盘各主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS微幅盘整.下周即进入9月中旬,银行为应对季末考核的备款也将陆续行动,料利率波动幅度日趋加大.

交易员表示,流动性"紧平衡"未有明显改变,机构出借资金较前谨慎.而七天和隔夜品种利差过大的情况也持续制约着机构交易积极性.

"因为隔夜和七天的利差比较大,机构更希望出七天资金,但是借钱的希望借隔夜."华中一券商交易员称.

针对下周资金情况,上海一银行交易员认为,9月末既是月度的也是季度的考核时点,按照通常情况,进入中旬后,银行就将陆续开始备款.在目前"紧平衡"的市况下,容易出现资金结构性或者时点性紧张,从而令资金成本的波幅加大.

北京一银行交易员指出,下周流动性整体维持"紧平衡"的机率较大,一来银行面临备款压力;二来从近期公开市场操作来看,市场有信心央行将通过逆回购为流动性减压.

本周央行共进行1,350亿元人民币逆回购,滚动操作已持续11周,期限包括七天和14天,当周净回笼520亿元.周二进行的950亿元逆回购中,14天中标利率小跌5个基点(bp)至3.50%,七天期利率持稳在3.40%;而周四进行的400亿元逆回购中,七天品种利率亦打破两周稳势,下跌5bp至3.35%,14天则持稳于3.50%.[CN/MMT]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.1405 2.1427 -0.22 3,236.94

七天CN7DRP=CFXS 3.3905 3.4028 -1.23 292.90

14天CN14DRP=CFXS 3.4892 3.4860 0.32 80.12

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.1465 2.1472 -0.07 1,330.48

七天CHICNY7D=CFXS 3.4193 3.4590 -3.97 58.80

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