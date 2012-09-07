〔东京汇市〕欧元兑美元接近两个月高点,欧洲央行购债计划激发乐观情绪

* 欧洲央行购债计划大幅提振风险偏好

* 欧元兑美元接近上日创下的两个月高点

* 日圆可能进一步走软--分析师

* 关注美国就业数据和周日的中国经济数据

路透新加坡/悉尼9月7日电---欧元兑美元周五持于两个月高点附近,而避险货币日圆对较大的跌幅进行整理.市场对欧洲央行(ECB)祭出购债计划来解决欧债危机感到欢欣鼓舞.

欧洲央行总裁德拉吉周四宣布推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本.[ID:nSB8556940].德拉吉此举旨在兑现他竭尽所能护卫欧元的承诺.