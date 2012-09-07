中日外交争端影响日系车在华销售

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国成都9月6日电---日产汽车(7201.T)一名高管周四表示，中日之间的外交纷争正对日本汽车在华销售造成“一些影响”。这表明两国紧张关系已影响到两国商务往来。

正是因为担心影响中日经济关系，中日两国均希望避免钓鱼岛争端失控。但由于两国公众彼此缺乏信任，两国政府均面临国内压力，不愿表现得软弱。

日产首席运营官志贺俊之(Toshiyuki Shiga)在成都表示，日本汽车生产商现在难以举行大型户外促销活动，这或许影响到了8月销售成绩。

志贺俊之在一场汽车会议间隙对记者说：“总体而言，不仅是日产，所有日本厂商都受到影响，销量受创，特别是8月销量。这说明确实受到了一些影响。”

“眼下很难进行重大的销售推广活动，特别是户外促销活动。”

日产称其8月在华销量为9.52万辆，低于7月的9.81万辆，但这可能也跟中国经济放缓有关。中国目前是全球最大的汽车市场。

志贺俊之称，地方政府建议日产和其他日本厂商促销低调些，其他销售活动也要放缓步调，以免成为众矢之的。

马自达汽车中国区负责人山田宪昭（Yamada Noriaki）上周在上海告诉记者，在反日游行示威活动后，客户到访量受到影响，这或许会对未来业务产生影响。

很多日本汽车生产商寄望于中国市场推动业务成长。周四早些时候，丰田汽车(7203.T) 一名高管表示，该公司的目标是，到2015年汽车销量达到180万辆，较去年的90万辆翻倍。

但近来受钓鱼岛争端影响，中日关系趋于紧张。

有些分析人士对外交纷争究竟多大程度上影响到日系车销售持怀疑态度。

益普索大中华区汽车研究总监叶盛指出，很多中国消费者非常实际，只要日本车性价比不错，他们不介意买日系车。

日本副首相冈田克也对记者表示：“当然，在香港活动人士登岛后，两国的一些民众有点激动。但我认为两国政府作出了冷静回应。”

“我们的基本立场依然未变，即我们必须加深基于战略利益的互惠关系。”（完）