〔美国经济〕8月网上招聘指数较上月增加,农林渔业等招聘均上升

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透纽约9月7日电----网上招聘机构Monster WorldwideMWW.N周五表示,8月衡量美国网上招聘的月度指标较7月增加,农林、渔业和狩猎业招聘增加.
Monster称,8月就业指数上升4%至156点,7月为147点.该指数较上年同期亦增加6%.
在20个行业和23个工种中,分别有18个行业和19个工种的就业指数较上年同期上升,且较上月亦增加.(完)
--编译 孙茉莉;审校 隋芬
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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