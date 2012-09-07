版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 12:25 BJT

〔美国经济〕8月网上招聘指数较上月增加,农林渔业等招聘均上升

路透纽约9月7日电----网上招聘机构Monster WorldwideMWW.N周五表示,8月衡量美国网上招聘的月度指标较7月增加,农林、渔业和狩猎业招聘增加.

Monster称,8月就业指数上升4%至156点,7月为147点.该指数较上年同期亦增加6%.

在20个行业和23个工种中,分别有18个行业和19个工种的就业指数较上年同期上升,且较上月亦增加.(完)

--编译 孙茉莉;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐