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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 13:23 BJT

〔日本数据〕7月同时指标较前月下降1.3点,为连续第四个月下滑

路透东京9月7日电---日本内阁府周五表示,日本7月同时指标较6月下降1.3点,连续第四个月下滑,因全球经济成长放缓.

7月领先指标较6月下降1.4点.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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7月 6月 5月

领先指标 -1.4 -2.0 -0.4

同时指标 -1.3 -1.7 -1.2

落后指标 -0.3 +0.1 +0.5

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 王翔琼;审校 白云

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