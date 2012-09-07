〔日本数据〕7月同时指标较前月下降1.3点,为连续第四个月下滑

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透东京9月7日电---日本内阁府周五表示,日本7月同时指标较6月下降1.3点,连续第四个月下滑,因全球经济成长放缓.
7月领先指标较6月下降1.4点.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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7月 6月 5月
领先指标 -1.4 -2.0 -0.4
同时指标 -1.3 -1.7 -1.2
落后指标 -0.3 +0.1 +0.5
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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)
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--编译 王翔琼;审校 白云
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