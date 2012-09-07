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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 13:55 BJT

〔表格〕瑞士8月未经季节调整的失业率为2.8%,符合预估

路透苏黎世9月7日电---瑞士联邦经济总局周五公布,8月未经季节调整的失业率从上月的2.7%升至2.8%.

8月经季节调整的失业率为2.9%,与上月一致.

以下为详细数据:

2012年8月 2012年7月 2011年8月

未经季节调整失业率(%) 2.8 2.7 2.6

经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 3.0

登记失业人数 119,823 116,294 111,687

职位空缺数 16,562 17,112 18,584 (完)

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--编译 王翔琼;审校 沈以文

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