〔表格〕瑞士8月未经季节调整的失业率为2.8%,符合预估

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透苏黎世9月7日电---瑞士联邦经济总局周五公布,8月未经季节调整的失业率从上月的2.7%升至2.8%.
8月经季节调整的失业率为2.9%,与上月一致.
以下为详细数据:
2012年8月 2012年7月 2011年8月
未经季节调整失业率(%) 2.8 2.7 2.6
经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 3.0
登记失业人数 119,823 116,294 111,687
职位空缺数 16,562 17,112 18,584 (完)
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--编译 王翔琼;审校 沈以文
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