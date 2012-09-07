〔欧洲个股〕美国监管机构控告瑞银销售MBS产品时提供不实信息

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透9月6日电---据法庭文件显示,美国一家监管机构控告瑞银集团UBSN.VX,指控其违反联邦和州法,向两家信用合作社出售抵押贷款支持证券(MBS)时提供的材料不实.
据美国信用合作社管理局(NCUA)提交的控诉显示,U.S. Central Federal Credit Union和Western Corporate Federal Credit Union (WesCorp)两家信用合作社在2006年和2007年支付超过11亿美元购买MBS.
NCUA在堪萨斯一家法庭提起的诉讼中称,当时购买MBS产品时,两家信用合作社并不知道自己拿到的住宅抵押支持证券(RMBS)文件中,重要事实存在不实内容或疏漏.
NCUA称,材料的不实之处导致US Central和WesCorp两家信用合作社认为损失风险被控制到最小,但实际上风险很大.
由于不在美国工作时间段内,路透无法立即联系上瑞银对此置评.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
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