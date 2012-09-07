〔日本热股〕夏普贷款银行同意再融资,不要求与鸿海达成协议为条件

路透东京9月7日电---银行消息人士称,夏普(6753.T)的贷款银行正在敲定对该公司的再融资方案,而不再等候台湾鸿海(2317.TW)与其达成入股协议.鸿海与夏普同为苹果(AAPL.O)供应商,他们之间的谈判暂时陷于停顿.

两位要求匿名的消息人士告诉路透,瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)计划最早在9月20日给夏普提供最多3,000亿日圆(38亿美元)的融资,但要求夏普做出削减成本和出售资产的承诺.