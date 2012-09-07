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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:58 BJT

〔路透基点〕台湾土地银行赢得授权为和桐化学安排40亿台币贷款-RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台湾土地银行赢得受权委托为和桐化学股份有限公司安排一项40亿台币(1.34亿美元)五年期贷款.

筹得款项将用于资本支出和再融资.

本案料将在9月底启动.

借款方在2011年1月签署一项27.5亿台币五年期贷款,贷款利率为较二级市场商业票据利率加码90-100个基点,税前利率最低为2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 李婷仪/高琦

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