〔路透基点〕台湾和润企业30亿台币再融资案分配情况出炉--RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,和润企业股份有限公司3.5年期30亿台币(合1亿美元)再融资案分配情况出炉.

委托主办行、额度分配行和融资代理行玉山商业银行承贷8.1亿台币,委托主办行和文件代理行台湾银行承贷6.3亿台币,另外两家委托主办行永丰银行和台北富邦商业银行分别承贷5.4亿台币.

另有八家银行为一般参贷行:远东国际商业银行(4亿台币)、日盛银行(3.6亿台币)、台湾合作金库银行(3.6亿台币)、元大商业银行(3.6亿台币)、彰化商业银行(3亿台币)、中国信托商业银行(2.7亿台币)、台新国际商业银行(2.7亿台币)、华南商业银行(1.6亿台币).

签约仪式在8月29日举行.

此前报导,这笔无担保子弹式贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点,下限为不低于1.6%.

承贷4亿台币以上银行获得13个基点的先付费用,承贷3-4亿台币的银行获得9个基点费用,承贷2-3亿台币银行获得5个基点费用.如果总额度动用不足70%,将支付15个基点的承诺费.

财务约束条件:流动比率最低90%,净值/总资产比例不低于7%,利息覆盖比率最低1.2倍,有形资产净值最低30亿台币.

贷款资金将用于为和润2009年3月取得的24亿台币3.5年期定期贷款提供再融资.当时这笔子弹式贷款利率为较90天期二级市场商业票据利率加码120个基点,下限为不低于1.9%.

和润企业是和泰汽车与丰田金融服务株式会社成立的合资公司.(完)