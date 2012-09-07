〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森称,明确购债计划的附加条件很重要

路透柏林9月7日电---欧洲央行执委亚斯穆森周五对一德国广播电台表示,欧洲央行周四公布的购债计划附带明确的条件,这至关重要.

"只有当某国实施了严苛的改革举措时,(购债计划)才会进行.这是欧洲央行采取行动必要的前提条件."他对Inforadio rbb称.

他补充道,"我们将在我们的职权范围内出一份力."

他也表示,欧洲央行所采取的行动不能取代政府的行动.(完)