〔欧洲金融〕欧洲央行执委亚斯穆森称,明确购债计划的附加条件很重要

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透柏林9月7日电---欧洲央行执委亚斯穆森周五对一德国广播电台表示,欧洲央行周四公布的购债计划附带明确的条件,这至关重要.
"只有当某国实施了严苛的改革举措时,(购债计划)才会进行.这是欧洲央行采取行动必要的前提条件."他对Inforadio rbb称.
他补充道,"我们将在我们的职权范围内出一份力."
他也表示,欧洲央行所采取的行动不能取代政府的行动.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。