《综述》中国逾万亿投资项目密集获批,明确以基建投资"稳增长"方向

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
* 发改委本周密集批复逾万亿投资项目
* 明确以基建投资"稳增长"方向
* 非金融危机时大规模刺激政策重演
* 股市大幅反弹,债市受压制
作者 宿泱韫
路透北京9月7日电---中国为"稳增长"再出重拳,国家发改委本周短短两天即批复逾万亿投资项目.受此提振,国内股市也一改此前颓势,出现放量强劲反弹.
分析人士多认为,此次政策意在以基建投资"稳增长",方向明确清晰,与2008-09年金融危机时期的大规模刺激政策不同,料不会重现当年货币泛滥的情形,并预计中国经济有望在四季度呈现回暖态势.
"已有明显迹象显示中国经济增速下行,而中央政府也终于采取实质性举措来抑制经济增长放缓."美银美林中国经济学家陆挺在报告中指出.
银河证券首席总裁顾问左小蕾认为,此次批复的项目,是有效的投资需求,不仅当期投资可以改善经济增长,而且也是潜在增长的铺垫,基础设施到位后后可持续拉动地方经济发展,加强物流,提高劳动生产效率.
继周三批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,国家发改委周四再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488]
参看中国经济与铁路投资比较图表,请点选(link.reuters.com/saw38s)
受此激励,股市沪综指.SSCN周五大涨逾4%.水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开后涨幅不断扩大,个股出现普涨;[.SSCN]上海螺纹钢期货合约SRBcv1亦上涨5%至涨停;债市方面,利率债收益率则出现普涨,因欧债新方案及发改委项目审批提速.[CN/CN]
**以投资拉动经济**
广发证券研究所策略分析师林鲁东指出,出于对经济下滑的担忧,发改委集中审批了一些项目,以投资拉动经济增速.但未来还是要看投资的持续性如何.就股市而言,"本来大家都很悲观了,一旦有一些正面消息,预期就有可能改善."
稳增长是中央确定的下半年经济工作的重点任务,并强调要进一步加大宏观调控的力度,着力提高政策的针对性和有效性.国务院总理温家宝日前在调研后称,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.
"尽管新出台的措施支持了我们对经济增长软着陆的观点,但对支持经济增长在三季度复苏可能已经太晚,市场对2012-13年的经济增长或许还是太乐观了."美银美林的陆挺在报告中并预计,中国三季度经济同比增速将从上季的7.6%降至7.4%.
野村证券经济学家张智威则表示,这些项目会在未来几月开始实施,固定资产投资增速将因此有所提高.其影响将在今年四季度的GDP(国内生产总值)数据中反映出来.
不过分析人士也就风险提出警告.标准普尔上月末的报告就称,中国有能力推出新一轮刺激政策,但此类计划可能也面临效果不佳以及加剧通胀预期的风险.[ID:nSB1737550]
最新路透调查显示,中国8月宏观经济增长动能仍较弱,1-8月投资增速与上月的20.4%持平.[ID:nSB1761702]中国二季度GDP同比增速7.6%,创下逾三年来新低,并接近年初设定的7.5%的全年GDP增幅目标.而稍早公布的8月制造业PMI数值,无论是跌破荣枯分水岭的官方数据,抑或创41个月低点的汇丰数据,均暗示中国三季度经济探底仍在继续.
**并非08-09刺激政策重演**
尽管发改委两日之内推出逾万亿投资项目,但分析人士均认为,这并非2008-2009年金融危机时期刺激政策的翻版,相反,此次政策更有针对性,且不太会造成当年货币泛滥的问题.
交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,首先规模没有当初四万亿大,项目也都是"十二五"规划期间(2011-2015年)项目,并非新增;而且,当前货币政策仍保持"稳健"的基调,非当年的"适度宽松",政府对银行也没有"多放快放(信贷)"的要求.
"我非常不希望中国政府出台大规模刺激政策,这会扭曲正常和必要的调整."左小蕾表示.她认为此次多个项目获批和过去盲目纯粹拉GDP有所不同,有明确规划,如投资年限,过去则未强调这点.
中国在2008-2009年金融危机时期推出的四万亿刺激政策,虽然有效地拉动了经济增长,但同时也带来产能过剩,投资泡沫等大量问题,至今仍未得到完全消化.
美银美林则认为,继5月中旬到6月初首轮放松过后,今年第二轮放松和刺激政策将主要集中在两大方面:改善城镇基础设施和增加土地供应,"我们认为本轮刺激政策方向正确,因为增加住房供应和改善城镇基础设施,是抑制房价、加快城镇化和增强社保的最佳方式."
对于基建投资融资问题,中国证券报今日援引业内人士称,只有多管齐下,才能解决基建投资的资金缺口.在间接融资方面,银行或进一步放松基建类项目信贷;在直接融资方面,企业债和公司债将进一步加大对基建投资的支持力度;同时,保险资金将进一步加大对实体经济的投资.
该报导并称,发改委还在酝酿推出针对城市地铁、城际轨道交通等项目的基础设施私募债券,以进一步解决城市基础设施建设的资金来源问题.(完)
--审校 张喜良
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波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。