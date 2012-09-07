〔路透基点〕台湾界霖科技5亿台币融资案与六家银行签约--RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,六家银行今日与界霖科技股份有限公司签订5亿台币等值(1,700万美元)五年期融资协议.

委托主办行、独家额度分配行和融资代理行玉山商业银行承贷1.2亿台币,委托主办行和文件代理行永丰银行承贷1亿台币.

共同安排行台湾彰化商业银行和台中商业银行分别承贷8,000万台币,台湾银行和上海商业储蓄银行分别承贷6,000万台币.

是次融资由公司董事长提供担保,以相当于动用额度25%的现金存款抵押,融资内容A部分为5亿台币定期贷款,B部分为400万美元定期贷款,C部分为2亿台币循环信用.三部分合计不得超过5亿台币.

A部分及C部分利率为较次级市场商业票据利率加码110个基点,税前利率不低于1.6%,B部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点,若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过30基点,借款人将为B部分支付利差.

承贷1亿台币及以上银行获得15个基点的先付费用,承贷7,500-9,900万台币的银行获得9个基点费用.

是次贷款有两年宽限期,随后分七次半年等额还款,平均年限为3.5年.

募资用于股票投资和公司重组.

界霖科技股份有限公司主要业务是半导体封装.(完)