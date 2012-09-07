〔路透基点〕台湾界霖科技5亿台币融资案与六家银行签约--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,六家银行今日与界霖科技股份有限公司签订5亿台币等值(1,700万美元)五年期融资协议.
委托主办行、独家额度分配行和融资代理行玉山商业银行承贷1.2亿台币,委托主办行和文件代理行永丰银行承贷1亿台币.
共同安排行台湾彰化商业银行和台中商业银行分别承贷8,000万台币,台湾银行和上海商业储蓄银行分别承贷6,000万台币.
是次融资由公司董事长提供担保,以相当于动用额度25%的现金存款抵押,融资内容A部分为5亿台币定期贷款,B部分为400万美元定期贷款,C部分为2亿台币循环信用.三部分合计不得超过5亿台币.
A部分及C部分利率为较次级市场商业票据利率加码110个基点,税前利率不低于1.6%,B部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点,若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过30基点,借款人将为B部分支付利差.
承贷1亿台币及以上银行获得15个基点的先付费用,承贷7,500-9,900万台币的银行获得9个基点费用.
是次贷款有两年宽限期,随后分七次半年等额还款,平均年限为3.5年.
募资用于股票投资和公司重组.
界霖科技股份有限公司主要业务是半导体封装.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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