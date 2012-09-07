〔澳新汇市〕澳元和新西兰元反弹,受助于欧央行计划和中国刺激措施

路透惠灵顿/悉尼9月7日电---澳元和新西兰元周五反弹,因欧洲央行(ECB)购债计划及中国采取更多刺激措施的迹象令市场感到鼓舞.

澳元兑美元AUD=D4升至1.0321美元的一周高位,脱离两个月低点1.0165.阻力位在8-9月跌势的38.2%回档位1.0335.

澳元最初获得上涨动能是在周四,当时欧洲央行同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.[ID:nSB8556940].