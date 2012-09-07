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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 14:12 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌向113美元,市场关注美国非农就业数据

路透新加坡9月7日电---布兰特原油期货周五跌向每桶113美元,日内稍晚美国将公布一非农就业报告,投资者将借此评估经济形势.眼下美国正考虑释放紧急原油储备,幅度有可能远高于前次.

投资者关注美国非农就业数据,本月料增加12.5万个岗位,将增强美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出第三轮货币宽松政策的理由.

0521GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.16美元,报每桶113.33美元,脱离盘中低位112.61美元.美国原油期货CLc1跌0.34美元,报95.19美元.

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