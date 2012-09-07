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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 14:17 BJT

〔日本股市〕录得五个月来最大单日百分比涨幅,受欧洲央行购债计划提振

路透东京9月7日电---日本股市日经指数周五上涨2.2%,录得五个月来最大单日百分比涨幅.周四欧洲央行宣布了公债购买计划,以试图遏制该地区的债务危机.

美国民间部门的就业数据好于预期,预示着周五晚些时候公布的非农就业报告将向好,同时亦激励投资者回补空仓.

日经指数.N225上涨191.08点至8,871.65点,本周累计上扬0.4%,结束此前连跌两周的走势.

东证股价指数.TOPX上扬2.3%至735.17点.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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