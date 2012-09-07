〔日本股市〕录得五个月来最大单日百分比涨幅,受欧洲央行购债计划提振

路透东京9月7日电---日本股市日经指数周五上涨2.2%,录得五个月来最大单日百分比涨幅.周四欧洲央行宣布了公债购买计划,以试图遏制该地区的债务危机.

美国民间部门的就业数据好于预期,预示着周五晚些时候公布的非农就业报告将向好,同时亦激励投资者回补空仓.