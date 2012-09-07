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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 14:19 BJT

〔韩国股市〕收盘跳涨2.6%,创六周来最大单日涨幅

路透首尔9月7日电---韩国股市周五录得六周以来最大单日涨幅,收盘跳涨2.6%,因为全球风险人气改善带动多数板块上涨.

龙头股三星电子(005930.KS)跑赢大盘,终场收高4.5%

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收高2.6%至1,929.58点,为逾一周高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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